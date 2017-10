Hoogevener twee weken langer vast voor doden Djamila

Zaterdagavond meldde de man zich bij het politiebureau in Assen (foto: Persbureau Meter)

HOOGEVEEN - De 46-jarige man uit de gemeente Hoogeveen die ervan wordt verdacht dat hij de 12-jarige Djamila Marissen om het leven heeft gebracht, blijft twee weken langer in voorarrest. Dat heeft de rechter-commissaris in Assen besloten.

De man meldde zich zaterdagavond bij het politiebureau in Assen. In zijn auto ontdekten agenten het lichaam van Djamilla, de dochter van zijn vriendin.



Uit de hand gelopen

Het Openbaar Ministerie verdenkt de man van moord of doodslag. Zijn advocaat Fred Kappelhof spreekt van een uit de hand gelopen situatie. Meer mag hij niet zeggen, omdat zijn cliënt in beperkingen zit en het onderzoek nog loopt.



Meerdere verklaringen

De Hoogevener werkt volgens zijn advocaat mee aan het onderzoek. Hij heeft meerdere verklaringen afgelegd. Of de man een bekentenis heeft afgelegd, wil Kappelhof niet zeggen.



De Groninger advocaat ontkent dat zijn cliënt een zedenverleden heeft. Volgens hem is er ook geen sprake van een seksueel delict.