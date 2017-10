Klazienaveners opgepakt voor bezit 2000 kilo zwaar vuurwerk

De politie sluit meer arrestaties niet uit (foto: archief RTV Drenthe)

KLAZIENAVEEN - Twee mannen van 36 en 37 jaar uit Klazienaveen zijn opgepakt na de vondst van 2000 kilo illegaal vuurwerk in een schuur in hun woonplaats. De mannen worden verdacht van de illegale aankoop, import, verkoop en opslag van het verboden vuurwerk.

Vorige week woensdag werd de partij van 2000 kilo gevonden in de schuur. De politie heeft het in beslag genomen. Een transportbedrijf dat gespecialiseerd is in het vervoer van gevaarlijke stoffen heeft het vuurwerk weg gebracht.



De 37-jarige verdachte is de bewoner van het pand waar het vuurwerk lag. De andere man kwam de afgelopen week na verder onderzoek in beeld. De politie sluit niet uit dat er nog meer mensen worden aangehouden. Het onderzoek loopt nog.