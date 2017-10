Stille tocht voor 12-jarige Djamila uit Hoogeveen

HOOGEVEEN - Er komt een stille tocht voor de 12-jarige Djamila Marissen uit Hoogeveen. Het meisje kwam door een misdrijf om het leven.

De 46-jarige vriend van haar moeder wordt ervan verdacht Djamila om het leven te hebben gebracht. Hij meldde zich zaterdagavond bij het politiebureau in Assen. In zijn auto ontdekten agenten het lichaam van Djamila.De rechter-commissaris in Assen besloot vandaag dat de man twee weken langer in voorarrest blijft.De stille tocht wordt georganiseerd door drie vrienden van de vader van Djamila en zijn vriendin. "We doen het voornamelijk voor de familie", zegt Sylvia Hurenkamp, een van de initiatiefnemers. "Er zijn geen woorden voor wat er is gebeurd. Je krijgt het bericht binnen en je wilt wat doen, maar je kunt niks doen. Een stille tocht verbindt, dan ben je samen. En we willen de familie een hart onder de riem steken", aldus Hurenkamp.De gemeente Hoogeveen faciliteert de tocht. "We worden enorm geholpen door de gemeente", vertelt Hurenkamp. "Ze regelen alles, zonder hun hadden we het niet kunnen organiseren."De stille tocht wordt vrijdagavond 19 uur gehouden. Het vertrek is bij Het Palet, de vroegere basisschool van Djamila. Eindpunt is bij RSG Wolfsbos, de middelbare school waar ze sinds kort op zat. Iedereen mag aansluiten.