Na meerdere grondige schoonmaakbeurten zit er nog steeds Fipronil in de kippenstal van Oving

ODOORNERVEEN - Hoe krijg je het giftige bestrijdingsmiddel Fipronil uit je kippenstal? Drie maanden na het uitbreken van het besmettingsschandaal is dat nog steeds niet duidelijk. Ook Bert en Mariska Oving in Odoornerveen breken daar hun hoofd over.

Ze hebben de stal al vijf keer schoongemaakt met verschillende middelen. Maar op sommige plekken in de stal blijken de waarden juist gestegen. Bijna alle pluimveehouders hebben hetzelfde probleem, en niemand weet hoe het kan.In heel Nederland zijn nog altijd 303 van de in totaal 361 kippenbedrijven geheel of gedeeltelijk geblokkeerd door het Fipronil-schandaal, blijkt uit cijfers van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.Bert en Mariska Oving zitten niet bij de pakken neer en maken vandaag vol goede moed opnieuw schoon. Want de nieuwe kippen zijn al een tijd terug besteld en komen eind november. "We gaan niet zomaar dertig duizend nieuwe kippen in de stal zetten." vertelt Mariska Oving.Het echtpaar heeft daarom begin deze week 24 nieuwe kippen opgehaald. "Na het schoonmaken van vandaag, als de chloor is opgedroogd, dan mogen deze kippen de stal in. Ze kunnen de hele stal door om eieren te leggen. Over vier weken worden die eieren dan gecontroleerd." Oving hoopt dan eindelijk, na maanden vol onzekerheid, goed nieuws te krijgen.De andere stal blijft voorlopig leeg. Daar komen op z'n vroegst pas begin volgend jaar nieuwe kippen. Omdat het bedrijf al bijna drie maanden stil ligt, zijn er ook al drie maanden geen inkomsten. De schade loopt in de tonnen.