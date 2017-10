Drentse gemeenten en Area willen nagenoeg afvalvrije regio

Een van de initiatieven is een PMD-container (foto: RTV Drenthe/Robbert Oosting)

ASSEN - Minder afval in Drenthe. De Drentse gemeenten en afvalverwerker Area slaan de handen ineen. Ze willen gaan voor een bijna afvalvrije regio.

Vandaag tekenden ze een manifest 'Drenthe van afval naar grondstoffen; Samen op weg naar gemiddeld 100 kg huishoudelijk restafval in Drenthe'.



Individuele projecten

Gemeenten zijn individueel ook al bezig met het verbeteren van afvalscheiding en het stimuleren van het verminderen van huishoudelijk afval. Zo voerden sommige gemeenten bijvoorbeeld een PMD-container voor de inzameling van Plastic en Metalen verpakkingen en Drankenkartons in. In 2016 leidden al deze initiatieven in Drenthe tot gemiddeld 231 kg restafval per inwoner en een afvalscheiding van 58 procent.



Stapje verder

Maar de partijen willen nu nog een stapje verder naar maximaal 100 kg restafval per inwoner en 75 procent afvalscheiding in 2020. Daarom bundelen ze nu de krachten. Zo wordt er bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar nieuwe manieren voor het scheiden van luiers en incontinentiemateriaal. Het doel is uiteindelijk slechts 30 kg restafval per inwoner per jaar.



Meer banen

Naast het inzamelen van afval en het reduceren van afval willen de partijen meer banen creëren rondom nieuwe inzamel- en recycling activiteiten in Drenthe, ook voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.