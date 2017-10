Trampolineteam zoekt sponsors voor EK in Portugal

De zes trampolinespringers van Turn Vereniging Coevorden die naar Lissabon gaan volgend jaar (foto: Ria de Jong)

COEVORDEN - Zes leden van Turn Vereniging Coevorden zoeken sponsoren om mee te kunnen doen aan het Europees Kampioenschap Team Gym in Lissabon, Portugal.

Geschreven door Jeroen Willems

De sport is niet Olympisch en dus moeten de Drentse sporters alle kosten zelf betalen. De reis, verblijf en extra trainingen worden op 1800 euro per persoon begroot. Om toch heen te kunnen zijn de trampolinespringers op zoek naar sponsors.



"Gelukkig hebben we nog een jaar om naar het toernooi toe te werken. We gaan alle bedrijven bij langs in Coevorden om te laten zien wie we zijn en wat we doen. En waar we het geld voor nodig hebben. Zo hopen we een mooi bedrag binnen te halen", zegt Janoux Menzo.



Nieuwe discipline

Teamgym is een aparte discipline binnen de gymsport en is ontwikkeld door de Europese Gymnastiek Unie. Bij wedstrijden wordt er op drie onderdelen gestreden: mini-trampoline, tumbling en een vloeroefening. De wedstrijd is een mix van dans, flexibiliteit en spectaculaire sprongen. Een team bestaat uit acht tot twaalf personen die alle onderdelen uit moeten voeren.



Veel trainen

De zes uitverkoren springers uit Coevorden trainen drie keer per week op de club. Twee keer per maand wordt er ook nog met de nationale selectie getraind. "Sommige mensen vinden het leuk om achter een bal aan te lopen. Anderen vinden het leuk om te kijken hoeveel rondjes ze kunnen draaien in de lucht", zegt Joran Kuiper uit Nieuw-Amsterdam.



De deelnemers aan het EK hebben nog precies een jaar om het benodigde geld bijelkaar te verdienen, want dan begint het toernooi.