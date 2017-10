'Coolste' kindcentrum in Emmen onder grote belangstelling geopend

EMMEN - Onder toeziend oog van de leerlingen en ouders werd vanmiddag het Kindcentrum in Emmerhout feestelijk geopend.

Met een druk op de knop en groene confetti is het gebouw, waar sinds 1999 over gesproken werd, definitief open gesteld. In het Kindcentrum zitten twee basisscholen, een voorschool, kinderopvang en een bibliotheek."Het is heel erg leuk hier", zegt een leerling. De kinderen van beide scholen spelen samen op het schoolplein. "Dat is heel erg leuk want dan leer je andere kinderen kennen en maak je vrienden.""Dit is cool. Dit is de beste school", zegt een jongetje. "Het is wel even wennen hoor, de vorige school was heel saai."Docente Judith Arntzenius van OBS De Kubus vindt de nieuwe lokalen een verademing. "Het is hier schoon, veel meer licht. Het oude gebouw was af. Dat merkte je aan alles. Op een gegeven moment kon ik mijn vingers gewoon in het kozijn prikken.""Ook hadden we twee locaties. Als je dan een vergadering had, moest je naar een andere school. Nu is dat niet meer zo", zegt Arntzenius met een lach op haar gezicht.Voor de bouw van het kindcentrum waren er wat zorgen over de verkeersveiligheid. "Daarom hebben we vooraf al twee rotondes aangelegd", zegt wethouder Robert Kleine. "Nu zit het hem vooral in de plek waar de ouders hun kinderen af zetten of parkeren.""Bijvoorbeeld niet alle begroening is nog geplant of gegroeid. Waardoor je olifantenpaadjes krijgt", vervolgt de wethouder. "Dat bespreken we met de gebruikers en ik ben ervan overtuigd dat het goedkomt."