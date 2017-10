Andere route voor 4Mijl van Emmen

De 4Mijl van Emmen (foto: RTV Drenthe)

EMMEN - De derde editie van de 4Mijl in Emmen heeft een nieuwe route.

Geschreven door Janet Oortwijn

Waar de hardlopers tijdens de eerste twee edities van de Emmer 4Mijl startten in woonwijk de Delftlanden en finishten op het Raadhuisplein in Emmen, is de start van de derde editie in de Hondsrugtunnel.



De hardlopers lopen daarna door Westenesch, langs het Oranjekanaal door Noordbarge terug naar Westenesch. Via de achterkant van Wildlands lopen de deelnemers naar de finish op het Raadhuisplein.



Praktische reden

De verandering van de route heeft volgens organisator Dennis Blaak een praktische reden. "Doordat we merken dat de 4Mijl groeit qua aantal deelnemers, wordt het logistiek gezien een nog grotere klus."



De deelnemers startten eerst in de Delftlanden, wat betekende dat ze daarheen gebracht moesten worden per bus. Ook de kleding moest met transport naar de finishplek. "Het is handiger voor ons als organisatie en voor de deelnemers dat dat op één locatie is."



'Meer lopers in Hondsrugtunnel'

De wijziging van de startplek en de route heeft ook met de capaciteit van de weg te maken. "We kunnen op de breedte van de weg van de Hondsrugtunnel ook meer lopers kwijt. Het fietspad in de Delftlanden is toch wat smaller." De lopers gaan in verschillende fases van start.



Maximaal vijfduizend lopers

De eerste editie van de 4Mijl in Emmen had 2500 deelnemers, het jaar daarop vierduizend. Dit jaar kunnen er maximaal vijfduizend renners meedoen. "Dat is ook onze verwachting, hoop en ambitie", aldus Blaak.



Geïnteresseerden kunnen zich vanaf 4 november om vier uur 's middags inschrijven voor de derde editie op zondag 8 april 2018.