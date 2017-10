Virtueel door herinneringscentrum Kamp Westerbork

Bas Kortholt en Sytse Wierenga proberen het nieuwe 3D-model alvast uit (foto: RTV Drenthe/Robbert Oosting)

HOOGHALEN - Veel herinneringscentra in Europa hebben te maken met het probleem dat er niets meer over is van de oude kampterreinen. Aan dat probleem wordt nu door een groep Europese wetenschappers en knappe koppen gewerkt.

Virtueel worden de oude kampen in beeld gebracht om zo toch te kunnen ervaren hoe het destijds uit heeft gezien. In herinneringscentrum Kamp Westerbork en concentratiekamp Bergen-Belsen draait momenteel een pilot voor die digitale ervaring.



Europees project

"Het is een groep met wetenschappers die gemeend hebben om iets bijzonders voor herinneringscentra zoals in Westerbork, maar ook voor het in buitenland te maken", vertelt onderzoeker Bas Kortholt. "Er waren natuurlijk heel veel van dit soort kampen en in veel van dit soort kampen is nu niets meer te zien. Dus hoe kun je een manier ontwikkelen om die historie weer zichtbaar te maken", valt projectleider digitale media Sytse Wierenga hem bij.



Als de proef in Westerbork een succes is wordt gekeken hoe het digitaliseren van een kampterrein ook elders in Europa gebruikt kan worden.



Commandantswoning

Een extra aandachtpunt in de toer is de oude commandantswoning bij de ingang van het kampterrein. De woning wordt ook van de binnenkant in beeld gebracht, zodat bezoekers straks virtueel door de woning kunnen. "Mensen komen er nu langs en iedereen vraagt zich af hoe ziet het er van binnen uit", vertelt Kortholt. Omdat de woning te slecht is om nog met groepen te bezoeken, wordt het gedigitaliseerd.



Vaste plek

De digitale rondleiding over het kampterrein is een tijdelijke expositie die bij wijze van proef wordt gedaan. Als de proef slaagt krijgt hij wellicht een vaste plek in het herinneringscentrum. Wel is zeker dat de commandantswoning straks een vaste plek krijgt, maar dat laat nog even op zich wachten.



In 2019 moet de virtuele toer door de woning klaar zijn.