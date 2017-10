9-jarig fototalent uit Peize in finale van fotowedstrijd Wereldnatuurfonds

Het 9-jarige fototalent uit Peize (foto: Steven Stegen)

PEIZE - Hij is nog maar negen jaar jong, maar toch geldt Robert Wekema uit Peize als een groot fototalent. Robert maakt graag natuurfoto's en met zijn inzending van een foto waarop jonge zwaluwen te zien zijn zit hij in de finale van een fotowedstrijd van het Wereldnatuurfonds.

Robert stuurde vijf foto's in. En de foto van de jonge zwaluwen kwam in de top tien terecht van de wedstrijd.



Via de website van het Wereldnatuurfonds kan er nog gestemd worden op de foto van Robert voor de publieksprijs. Op 26 november is de finale en wordt de winnaar bekend gemaakt.