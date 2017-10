Plan B in Emmen: Wat te doen met leegstaande winkelpanden?

EMMEN - Wat kun je doen met leegstaande winkelpanden? Moet je hopen dat er ooit weer een ondernemer in kruipt? Of moet je aan een hele andere invulling denken? Vragen waar de initiatiefnemers achter 'Plan B' een antwoord op hopen te vinden.

Leegstand is ook in Emmen een probleem. Het winkelgebied in Emmen wordt kleiner en meer geconcentreerd. Dat betekent wel dat er een nieuwe invulling moet komen voor winkels die leeg komen te staan.Daarom wordt een leeg winkelpand aan de Hoofdstraat 49B van 30 oktober tot en met 3 november weer geopend. In de lege winkel komen brainstormsessies en ondernemers kunnen er testen of nieuwe concepten of producten misschien aanslaan bij het publiek. Plan B wordt in Emmen gedragen door Floor Ziegler, Kristin Schwandt en Alya Assen. "We willen nieuwe mogelijkheden voor dit soort panden aanjagen", vertelt Alya Assen in de nu lege winkel, waar eerder een opticien zat. "Tijdens die week kan eigenlijk alles. En we hopen dat mensen elkaar inspireren. Iedereen kan hier die week gewoon naar binnen lopen en meedenken over mogelijke oplossingen. Vandaar Plan B."