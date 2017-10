Geld naar zwembaden in de gemeente Noordenveld

PEIZE - De zwembaden in Peize, Norg en Veenhuizen krijgen samen een ton subsidie van de gemeente Noordenveld om de baden te verduurzamen. Tenminste, als het aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente ligt.

Het voorstel past in het plan om in 2040 een klimaatneutrale gemeente te zijn. De gemeente stelt geld beschikbaar om verschillende gebouwen te verduurzamen, die eerder bij de gemeente hoorden. Zo wil het college ook 15.000 euro beschikbaar stellen voor de ontwikkeling van een duurzaam clubgebouw van voetbalvereniging Peize.Eerder dit jaar begaf de transportpomp van het zomerbad in Peize het nog, omdat de machinekamer hard toe is aan groot onderhoud. Volgens Wim Stroetinga, voorzitter van het zomerbad, zou het zwembad volgend jaar niet kunnen openen als de gemeente niet zou bijspringen om de renovatiekosten te betalen. Het plan is nu dat het zomerbad 60.000 euro subsidie krijgt van de gemeente.Ook Molenduinbad Norg moet een subsidie krijgen om energiebesparende maatregelen door te voeren; 45.000 euro. Het Molenduinbad is deze zomer al gerenoveerd met een eerdere subsidie van de gemeente, een half miljoen euro. Die vernieuwing was volgens de manager van het bad hard nodig om het twintig jaar oude zwembad weer op te knappen.Zwembad Veenhuizen moet een subsidie krijgen van 15.500 euro volgens het college. In 2016 kon het zwembad niet open omdat er twee pompen kapot waren.