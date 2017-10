LTO Noord begrijpt waarschuwing minister Kamp aan melkveehouders niet

Dirk Bruins van LTO Noord begrijpt de waarschuwing van minister Kamp niet (foto: RTV Drenthe/Frits Emmelkamp)

ASSEN - Een waarschuwing van minister Kamp van Economische Zaken vandaag aan melkveehouders. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft de minister dat melkveehouders hun veestapel de komende maanden niet meer moeten laten groeien. Dit omdat Nederland anders de bijzondere uitzonderingspositie die ze nu hebben dreigen te verliezen.

Melkveehouder Dirk Bruins van LTO Noord begrijpt de waarschuwing van minister Kamp niet. ''Het kwam vandaag echt als een verrassing".



Brussel heeft Nederland een mestplafond opgelegd. Er mag 172,9 miljoen kilogram fosfaat en 504,4 miljoen kilogram stikstof worden geproduceerd. Om de uitzonderingspositie binnen de EU te behouden mag dit niet worden overschreden. Nederland zit er nu nog onder.



Minder vee

Een maatregel is het inkrimpen van de veestapel. Dit lukte de eerste maanden van het jaar, maar de afgelopen maanden groeide die weer met ongeveer 10.000 melkkoeien.



Bruins ziet het probleem niet. "Ik verbaas mij er over. Als je kijkt naar de cijfers dan is de reductie gehaald. Daarnaast is er een veiligheidsmarge ingebouwd." De marge werd ingebouwd om zo'n stijging op te vangen.