Greetje de Vries-Leggedoor geïnstalleerd als waarnemend burgemeester Zuidhorn

ZUIDHORN - Greetje de Vries-Leggedoor uit Nieuw-Buinen is vanavond geïnstalleerd als waarnemend burgemeester van Zuidhorn.

Ze volgt de in eind juni overleden Bert Swart op. De Vries is lid van het CDA en zit namens die partij sinds 2007 in de Eerste Kamer. Daarvoor was ze bestuurslid van het Waterschap Hunze en Aa's en gedeputeerde van de provincie Drenthe.De benoeming geldt zolang het proces van gemeentelijke herindeling, waar de gemeente Zuidhorn bij betrokken is, duurt. Greetje de Vries-Leggedoor gaat het Kamerlidmaatschap combineren met het burgemeesterschap.