Raad Assen neigt opnieuw 'ja' te zeggen tegen OutleTT

ASSEN - Het hoge woord komt er vanavond pas echt uit, maar een raadsmeerderheid in Assen lijkt opnieuw 'ja' te zeggen tegen de outlet bij het TT-Circuit.

Opnieuw, want in februari vorig jaar stemde de gemeenteraad al in met de komst van een fashioncomplex met merkkleding, met negentien stemmen vóór en veertien tegen. Fel protest van winkeliers en vastgoedeigenaren uit de stad en regio hield dat toen niet tegen en ook nu niet, zo lijkt het.Vanavond gaat het erom of initiatiefnemer Raymond Coronel van de OutleTT en het college van B en W voldoen aan alle voorwaarden, die destijds in twee moties zijn vastgelegd. Dat lijstje met eisen is nu uitgewerkt, zoals dezelfde openingstijden als winkels in de binnenstad, een financiële bijdrage (1,5 ton jaarlijks) aan de stad, betaald parkeren bij de outlet en een duurzaam gebouw.Twee weken geleden bestond er over allerlei voorwaarden nog vooral veel onduidelijkheid en had de raad veel kritiek . Maar ondernemer Coronel en het college hebben er nog wat meer aan gesleuteld, waardoor vanavond de kogel door de kerk kan.Het protesterende kamp van tegenstanders, met binnenstadsvereniging MKB Assen, Detailhandel Nederland, INretail en de Vereniging Vastgoedeigenaren Assen Centrum (VVAC), vindt alle voorwaarden 'boterzacht', 'niet controleerbaar' of simpelweg 'niet uitgevoerd'. Ze blijven vol op het orgel gaan met Operatie Kloppend Hart, waarbij alles om de binnenstad moet draaien en niet om een weidewinkel met modekleding buiten de stad.De leegstand is al te groot in Assen, stellen ze. En een outlet center bij Assen-Zuid maakt in hun ogen 'veel meer kapot dan dat het oplevert' "En vele banen die er in de outlet bijkomen, verliezen we straks in de winkels in de stad." Ze houden OutleTT-ondernemer Coronel het liefst 'netjes buiten de deur', zelfs al is het alleen maar om eens te praten.Oppositiepartijen SP, CDA, GroenLinks en OpAssen staan aan hun kant, net als vorig jaar. Want ook zij gaan alleen voor de binnenstad en daar past een outlet niet bij.Samen zijn ze in elk geval goed voor tien tegenstemmen, van de 33 raadsleden.Daar staan PvdA, D66, ChristenUnie en Stadspartij PLOP als coalitie tegenover. Zij horen uit het tegenkamp van winkeliers, vastgoedbazen en belangenclubs geen nieuw geluid, zeggen ze en ze zien nu wel de vereiste voorwaarden voor de outlet op papier staan.Dat van de collegepartijen vanavond ook alle twintig raadsleden voor stemmen, is nu veel waarschijnlijker.De fracties willen het voor de raad van vanavond 'graag nog even spannend houden'. Daarom laten ze niet het achterste van hun tong zien. Maar de boel lijkt wat aan het schuiven, binnen PvdA en ook bij CU, richting allemaal naar een 'ja'.Vorig jaar stemde de PvdA over de outlet zwaar verdeeld, drie vóór en drie tegen. Grote kans dat dit vanavond anders ligt en dat geldt mogelijk ook voor dat ene afvallige raadslid van de CU.Blijft over de VVD, met drie raadszetels in Assen. Vorig jaar als oppositiepartij nog warm voorstander van een outlet bij het TT Circuit ("Als er maar wel in de binnenstad geïnvesteerd wordt), maar twee weken geleden ineens groot criticaster.Wat de liberale fractie vanavond doet, wil raadslid Martin Rasker 'voor zich houden'. "Maar we vinden het allemaal niet even fraai." De partij denkt dat zij nu de sleutel in handen heeft, maar dat lijkt een misrekening. Net zoals de Asser VVD-fractie er vorig jaar ook niet op rekende, dat haar liberale vakbroeders in Provinciale Staten het outlet-plan van Assen ineens dwarsboomden.Maar ook zonder de Asser VVD, lijkt de OutleTT vanavond op voldoende steun te kunnen rekenen, met mogelijk twintig stemmen vóór en dertien tegen. De strijd rond het project is daarmee niet klaar. Het plan moet nog wel weer langs de provincie. Die moet er ook nog wat van vinden en dat liep vorig jaar verkeerd af voor Assen en OutleTT-baas Coronel.