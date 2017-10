Vleermuizen kunnen bouwplannen bij Norg dwarsbomen

NORG - Een zeldzame soort vleermuis kan de plannen dwarsbomen om tweehonderd woningen te bouwen bij Oosterveld in Norg.

Dit terwijl de gemeente Noordenveld juist haast wil maken met het bouwen van de woningen. De gemeente spreekt al bijna twintig jaar over de komst van de woonwijk bij Norg. Vereniging Natuurlijk Norg zei tijdens de gemeenteraad vanavond dat er nogmaals een ecologisch onderzoek moet worden gedaan naar het gebied. De zeldzame baardvleermuis, de kleinste vleermuis in Europa, zou vlakbij de toekomstige nieuwbouwwijk leven.In 2004 is ook ecologisch onderzoek gedaan in Oosterveld. Toen bestond het vleermuisprotocol alleen nog niet, zegt de vereniging. Een aantal soorten vleermuizen is niet aangetroffen in dit onderzoek, die volgens de vereniging in de bunker op vierhonderd meter afstand van Oosterveld leven. Het gaat om de franjestaart, baardvleermuis en gewone grootoorvleermuis.De gemeente wil al zeker vijftien jaar een woonwijk bouwen in Norg. De Vereniging Natuurlijk Norg 2000 stak meer dan tien jaar geleden al eens een spaak in het wiel van de uitbreidingswensen van Dorpsbelangen Norg. Toen er in 2010 opnieuw een woningbouwplan op tafel kwam, was er weer verzet. Vorig jaar zette de gemeenteraad van Noordenveld het licht op groen voor het plan Oosterveld.De gemeente zet dit jaar flink vaart achter de plannen. Dat wil ze bijvoorbeeld doen door een coördinatieregeling te treffen, wat betekent dat mogelijke bezwaren binnen een jaar moeten worden afgehandeld door de rechtbank. De gemeente moet hier nog akkoord voor geven, maar was tijdens de gemeenteraad vanavond al positief gestemd.Het gaat in totaal om meer dan tweehonderd woningen, waarvan de eerste zeven woningen nu worden gebouwd. Het uitbreidingsplan van Norg wordt in fasen uitgegeven, waarbij de behoefte het tempo bepaalt, zo zegt wethouder Henk Kosters. De eerste zeven grote vrijstaande kavels komen in mei in de verkoop. Daarna volgen nog meer kavels voor vrijstaande woningen, twee-onder-een-kapwoningen, rijtjeswoningen en mogelijk ook nog sociale huurwoningen.