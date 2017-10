Poule-indeling 41e editie Protos Weering: 4 nieuwe clubs

VOETBAL - De veldcompetitie is pas enkele weken oud, maar de liefhebbers van het grootste zaalvoetbaltoernooi van Nederland kunnen nauwelijks wachten tot 23 december. Dan start de 41e editie van het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi.

Noordscheschut wint Protos Weering na zinderende finale

de finaledag van editie 40

de indeling van de poules in de voorronde

Ook dit jaar strijden honderd clubs voor de felbegeerde titel die in januari naar vv Noordscheschut ging. De zaterdageersteklasser versloeg in de finale de zondagvoetballers van SVBO.De 41e editie telt vier nieuwe clubs ten opzichte van de vorige: Staphorst, Westerlee, Zwartemeer en vv Klazienaveen (die laatste twee zijn gefuseerd) zijn weggevallen en daarvoor in de plaats komen VCG uit Geesbrug, WVV'34 uit Hengevelde, FC Meppel en FC Klazienaveen.Van de honderd clubs die meedoen zijn er drie actief in de hoofdklasse: Achilles 1894, MSC (winnaar 2014/2014) en HZVV (zesvoudig winnaar).Emmen, Hoogeveen (zon) (vijfvoudig winanar), Nieuw Buinen, Rolder Boys, SVBO (zon) en Noordscheschut (winnaar vorig jaar) zijn de eersteklassers die meedoen.Beilen, Dedemsvaart, Germanicus (winnaar 1984/1985), Raptim, Ruinerwold, SC Erica (tweevoudig winnaar), Sc Stadskanaal, Valthermond, VKW, Zuidwolde, De Weide, Drenthina, DZOH, FC Klazienaveen, FC Meppel (winnaar 2003/2004), Gramsbergen, Nieuwleusen​Fit Boys, Hardenberg '85, Hollandscheveld, Hoogeveen (zat), Lutten, OZC, SCD '83, SCN, ZZVV, LEO, Muntendam, CEC, Dalen (winnaar 1994/1995), EMMS, HODO (zesvoudig winnaar), OVC '21, Sleen, SVV '04, Ter Apel '96 (zon), Twedo (zon), Weerdinge, Dwingeloo, Olympia'28, ZAC, Bergentheim, Drienerlo, Kloosterhaar, MarienbergVitesse '63, Bargeres, DSC '65, DVC '59, EHS '85, HOC, Protos, Schoonebeek, Sweel (zon), Titan (tweevoudig winnaar), Valther Boys, Weiteveense Boys, Witteveense Boys, Zwartemeerse Boys, Avereest, Bruchterveld, Daarlerveen, DKB '44, Lemele, SVV '56, Sportlust Vroomshoop, WVV '34, Balkbrug, Pesse (zon), Ruinen, Borger, CSVC (winnaar 1989/1990) Elim, NWVV, SVBO (zat), Sweel (zat), TiendeveenErica '86, Nieuw Balinge, NKVV, SC Angelslo (winnaar 1986/1987), VCG, DOS '63, De Treffer '16, EEC, KSC, SC Roswinkel, SVBC, VIOS, ZandpolTwee van de zes finalisten van vorig jaar ontmoeten elkaar al in de voorronde. HZVV en SVBO komen elkaar tegen in poule, samen met Bargeres, SC Angelslo en EHS'85.FC Klazienaveen, de nieuwe fusieclub, is ingedeeld in E (in sporthal De Eendracht in Zwartemeer) en dat is een zeer zware poule. Want naast Klazienaveen zitten ook Zwartemeerse Boys, De Weide, vv Emmen en Weiteveense Boys in deze poule.De winnaar van editie 40, Noordscheschut, treft het in de voorronde. De zaterdageersteklasser mag in principe geen enkel probleem hebben om een ronde verder te komen met tegenstanders die acteren in de 3e en 4e klasse: Vitesse'63, Nieuw Balinge, Elim en Bergentheim.Zaterdag 23 dec 2017 (Voorronde)Woensdag 27 dec 2017 (Kwartfinale)Zaterdag 30 dec 2017 (Halve finale)Woensdag 3 jan 2018 (Tussenronde)Zaterdag 6 jan 2018 (Finale)