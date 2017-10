File na ongeluk op A28 bij Zuidlaren

File (foto: archief RTV Drenthe)

ZUIDLAREN - Op de A28 tussen Assen-Noord en Zuidlaren is een ongeluk gebeurd. Daardoor is de linkerrijstrook van de snelweg afgesloten.

Er staat een file van enkele kilometers tussen Assen en Zuidlaren.



Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk. Ook is het niet bekend of er iemand gewond geraakt is.