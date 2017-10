FC Emmen breekt contract Haydary open

Omran Haydary

VOETBAL - FC Emmen heeft het contract met aanvaller Omran Haydary opengebroken en verlengd tot de zomer van 2019. Bovendien heeft de Drentse club ook nog een optie bedongen voor het seizoen 2019/2020.

Geschreven door Niels Dijkhuizen

Het gaat verrassend snel met de 19 jarige spits die in de zomer overkwam van Roda JC. Vier weken geleden vond trainer Dick Lukkien hem nog niet klaar voor een basisplek, maar door het wegvallen van Mario Bilate en Michiel Hemmen en omdat andere alternatieven in de voorhoede geen succes opleverden kreeg Haydary drie weken geleden een kans.



Die kans greep hij met beide handen aan, want in 2,5 wedstrijd (waarvan de laatste twee in de basis) maakte hij drie treffers. Met dat aantal is hij samen met Cas Peters topscorer van FC Emmen.



Jan Korte, technisch manager van FC Emmen, licht de reden van de nieuwe verbintenis toe. "We zijn nu al met Omran gaan praten om te voorkomen dat dit talent na dit seizoen zo weer de deur uitwandelt."