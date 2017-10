Stelling: Ik let op het Beter Leven Keurmerk

ASSEN - Het aantal boeren dat meedoet aan het Beter Leven Keurmerk is de afgelopen vijf jaar verdubbeld. Volgens de Dierenbescherming, die het keurmerk in 2007 introduceerde, doen 1651 veehouders mee.

In 2012 waren dat er nog maar iets meer dan achthonderd. Samen houden ze nu 31 miljoen dieren, vooral vleeskippen (26,7 miljoen) en verder vooral varkens, legkippen en runderen.Het Beter Leven Keurmerk is een sterrensysteem waarbij het aantal sterren de mate van diervriendelijkheid aangeeft waarmee de boer zijn bedrijf runt. Varkens met één ster krijgen volgens de Dierenbescherming meer ruimte en afleiding, bij twee sterren komt daar een uitloop naar buiten bij en bij drie sterren worden de dieren biologisch gehouden.