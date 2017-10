Burgemeester deelt fietslampjes uit in Assen

Op het plein worden folders en lampjes uitgedeeld (foto: RTV Drenthe / Frits Emmelkamp)

ASSEN - Burgemeester Marco Out gaf vanochtend het startsein voor de fietsverlichtingscampagne in Drenthe. Bij CS Vincent van Gogh, locatie Lariks, stond hij als voorzitter van Veiligheidsregio Drenthe samen met brandweer, politie en ambulance op het schoolplein.

Politieauto's, ambulances en brandweerwagens met zwaailichten trokken flink de aandacht op het plein van de school. Er werden voorlichtingsfolders en fietslampjes uitgedeeld en de hulpverleners gingen in gesprek met de leerlingen om te vertellen hoe belangrijk het is om goed licht op je fiets te hebben.



Gevaarlijk

Hulpverleners komen in het donker geregeld fietsers tegen zonder goede fietsverlichting. Dat is gevaarlijk, voor de fietsers zelf en ook voor de hulpdiensten die bij een spoedgeval snel ter plaatse moeten zijn. De hulpdiensten roepen daarom samen met het Verkeers- en Vervoersberaad Drenthe alle Drenten op om te zorgen voor goede verlichting op de fiets. Ze richten zich vooral op de jongere fietser, omdat dit een kwetsbare verkeersdeelnemer is.



Campagne

De acties in Drenthe sluiten aan bij de landelijke fietsverlichtingscampagne ‘Ik val op’, die begin oktober van start ging. De campagne is in Drenthe ook te zien via bioscoopreclame, posters en boodschappen op publieke schermen en buitenbordreclame.