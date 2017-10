Man uit Emmen langer vast voor wurgpoging agent

EES/ASSEN - De 34-jarige Emmenaar die wordt verdacht van een poging tot doodslag op een politieagent blijft drie maanden langer vastzitten. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank in Assen bepaald.

De man heeft volgens het Openbaar Ministerie geprobeerd een agent te wurgen. Dat gebeurde nadat zijn broer (30) zondagavond 8 oktober bij Ees met de auto aan de kant werd gezet, omdat de politie vermoedde dat hij gedronken had.De 30-jarige had daadwerkelijk gedronken en moest mee naar het bureau, maar verzette zich met geweld tegen zijn aanhouding. Daarna liep de situatie uit de hand en raakten beide mannen met twee agenten in gevecht. De jongste broer wordt niet verdacht van de wurgpoging en komt na elf dagen voorarrest vrij, meldt zijn advocaat Kristiaan Spoelstra.Advocaat Tineke Pieters gaat in hoger beroep tegen de beslissing van de raadkamer om haar cliënt, de 34-jarige man, langer vast te houden. "Het is een heel complexe situatie", reageert ze. "Hem in voorarrest houden is simpelweg niet eerlijk. Het is een heel normale man, hij heeft geen stoornissen, is als volwassene nooit met de politie in aanraking gekomen en hij heeft nooit de bedoeling gehad de agent te doden."Het OM beschuldigt de man ervan dat hij een nekklem heeft aangelegd, maar dat ontkent hij. Volgens Pieters staat nog lang niet vast dat het gegaan is zoals het OM beweert. "En met een voorarrest wordt ondertussen wel vooruitgelopen op een straf. De zaak moet heel goed bekeken worden en uiteindelijk ook door de rechtbank worden beoordeeld, maar een voorarrest is te ingrijpend."Pieters benadrukt dat beide mannen zich enorm schamen en dat als een paal boven water staat dat ze te ver zijn gegaan door agressief te worden tegen de twee agenten. "Mijn cliënt hield zich eerst rustig. Op het moment zijn broer werd aangehouden en moest blazen, spoorde hij hem juist aan mee te werken. Maar hij bleef zich verzetten en werd agressief. Toen hebben de agenten hem, maar ook mijn cliënt met pepperspray bespoten. Ook toen bleef mijn cliënt rustig, maar zijn broer ging door. Daarop trok een van de agenten zijn wapenstok en begon te slaan. Dát kon mijn cliënt niet aanzien; het was wel zijn broer."De 34-jarige man werd toen volgens Pieters wél agressief. "Hij kwam met zijn volle gewicht bovenop de agent terecht. Dat die het benauwd kreeg, snap ik best, maar hij was er niet op uit om hem dood te maken."Pieters zegt dat haar cliënt erkent dat hij hartstikke fout geweest is. "Beide mannen waren onder invloed. Het is gebeurd vanuit emotie. Maar dat het Openbaar Ministerie mijn cliënt nu opeens als hoofdverdachte van poging tot doodslag ziet, gaat veel te ver."