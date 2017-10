Nicole Sanders naar WK bowlen Las Vegas

Nicole Sanders naar WK Bolwen (foto: RTV Drenthe)

BOWLEN - Nicole Sanders (29) uit Emmen is met het Nederlandse damesteam geselecteerd voor het wereldkampioenschap bowlen in Las Vegas. Eens in de vier jaar worden de WK's voor dames en heren tegelijk georganiseerd. Ook de Nederlandse mannen hebben zich geplaatst voor dit WK dat op 25 november begint.

Maar voordat het zover is zal Sanders eerst aantreden op het Europees Kampioenschap in Wenen. Vorig jaar won ze daar brons. Het EK bowlen is van 25 tot en met 28 oktober.