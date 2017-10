Pixi leidt je door de duisternis

De Pixi komt tot leven (foto: Persbureau Meter)

DROUWEN - Alsof de vuurvliegjes je laten zien hoe je moet lopen tijdens een spannende wandeling door het bos. Het Boomkroonpad in Drouwen is tot eind november in de nachten omgetoverd tot een kunstwerk van lichtjes.

Pixi is een digitaal organisme in de bossen. Het is een kunstproject waarbij natuur en techniek samen komen.



Een wandelroute van drie kilometer leidt bezoekers in kleine groepjes het bos in. Een lantaarn, met daarin ook een Pixi, schijnt een beetje licht op het duistere pad. De Pixi in de lantaarn communiceert met de Pixi's in de bomen, die lichten op zodra ze merken dat hun soortgenoot dichterbij komt. Boswachter Martijn Harms: "De flonkeringen van de Pixi's trekken je mee het bos in, en dat is een heel bijzondere ervaring."



Spreeuwenzwerm van Pixi's

Langs de route hangt er af en toe een Pixi in de bomen om de weg te wijzen. Op drie plekken zijn grote Pixie-kunstwerken gemaakt. De grootste heeft 700 lichtjes. Die lichtjes gaan aan en uit en laten patronen zien, bijvoorbeeld zoals een zwerm spreeuwen vliegt. Ook de bezoekers zijn onder de indruk: "Het is een heel bijzonder iets eigenlijk, ik wist niet dat je zoiets kon maken in het bos."



Het project is uniek voor Nederland, zegt Martijn Harms van Staatsbosbeheer: "Omdat we natuur met kunst en techniek combineren." Behalve de locatie is ook de tijd bijzonder: "Welke mensen gaan 's avonds nog het bos in? Hier kan het gewoon, onder begeleiding van een route, dus dat is wel uniek voor Nederland", aldus Harms.