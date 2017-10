Ook in Drenthe minder insecten

DWINGELOO - Ook op het Dwingelderveld zijn steeds minder insecten te vinden, meent Rik Jan Vermeulen. Hij doet onderzoek naar de keverpopulatie in het natuurgebied.

Eerder vandaag werd bekend dat in 63 beschermde natuurgebieden in Duitsland sinds 1989 driekwart van de insecten verdwenen is. In Nederland en elders in Europa is de teruggang vermoedelijk net zo groot.Op het Dwingelderveld liepen in 1992 nog 100.000 kevers rond, maar in 2008 waren dat er nog maar 40.000. Een forse afname, die volgens Vermeulen meerdere oorzaken heeft. Zowel de klimaatverandering als omstandigheden van het land hebben hier mee te maken. "Het aantal insecten dat van kou houdt, is in onze provincie teruggelopen vanwege het warme weer. Daarentegen is het aantal dat van warmer weer houdt, nu wel hier terug te vinden."Daarnaast is het Dwingelderveld van oorsprong een nat stuk grond, maar - zo stelt Vermeulen - ontstond het idee dat het gebied moest worden drooggelegd. Daardoor vertrokken de insecten die van de natte gronden houden. Beheer van het Dwingelderveld speelt een grote rol in de verandering van het insectenbestand van het gebied."Er zijn veel soorten al verdwenen en wat nog rest zijn geen grote aantallen. Als dit een algemeen beeld is van de insecten dan gaan we wel problemen krijgen", zo stelt Vermeulen. Het uitsterven van insecten heeft namelijk gevolgen voor de beesten die insecten eten.