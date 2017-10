Taakstraf geëist voor uitkeringsfraude in Assen

De officier eist een taakstraf tegen de Assenaren (foto: Pixabay.com)

ASSEN - Voor het onterecht ontvangen van een uitkering eist de officier van justitie tegen een 60-jarige vrouw uit Assen een taakstraf van 140 uur en drie maanden voorwaardelijke gevangenisstraf. Haar 56-jarige ex-man uit Assen zou van deze uitkering geprofiteerd hebben en de officier eist voor hem dezelfde straf.

De man en vrouw scheidden in 2005, maar bleven wel samenwonen. Meer dan tien jaar later kwam er bij de gemeente een tip binnen dat de vrouw onterecht een uitkering zou ontvangen.



De officier zei over de verklaringen van de vrouw: “Een groter contrast heb ik nog nooit meegemaakt’’. Ze doelde hiermee op de verklaring die de vrouw bij de politie had afgelegd. Hier bekende de Assenaar gelijk en gaf ze aan dat ze de fout in was gegaan. Maar tijdens de zitting ontkende de vrouw. Ze zegt dat ze de politie naar de mond praatte zodat ze snel naar huis kon.



Het onterecht ontvangen bedrag van 70.000 euro vordert de gemeente terug.