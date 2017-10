Derde verdachte opgepakt in vuurwerkzaak Klazienaveen

KLAZIENAVEEN - Een 45-jarige man uit Klazienaveen is opgepakt voor het bezit van 2000 kilo zwaar illegaal vuurwerk en de handel daarin.

Hij is de derde verdacht in de zaak. Vorige week woensdag pakte de politie al een 37-jarige Klazienavener op, nadat in zijn schuur de partij met 2000 kilo werd gevonden.Begin deze week werd een 36-jarige man uit hetzelfde dorp opgepakt. Hij en de 37-jarige worden verdacht van de illegale import van vuurwerk uit het buitenland, naast het in het bezit hebben van illegaal vuurwerk en het verhandelen ervan.