Benefietconcert moet geld opleveren voor ernstig zieke Indie

EILM - De stichting Oxalis Deppei 4 Kids houdt 11november een benefietconcert voor de 11-jarige Indie Benjamins. Indie heeft taaislijmziekte en is ernstig ziek, maar het dure medicijn Orkambi dat ze nodig heeft, wordt niet vergoed door de zorgverzekeraars.

"We hebben jaren geleden al een benefiet gehouden in Alteveer. We hebben toen geld binnen gehaald voor Indie met een motorrit, spellen en ook acties van bevriende stichtingen. Dat was ook de eerste keer dat we met onze stichting Oxalis een inzameling hielden", zegt Didi Bouwmeester.Deze keer wordt bij Maxx Sports in Hoogeveen een benefietconcert gegeven. Er komen zangers, zangeressen en drie bands: Buttbugs, Geen Gedonder en Dirty Dog. "Ze doen allemaal belangeloos mee. En dan hopen we heel veel geld binnen te halen dat gebruikt kan worden voor verlichting van Indie's klachten."Orkambi kost 170.000 euro per jaar per patiënt en verbetert de longfunctie. Bovendien helpt het infecties tegen te gaan. De ziekte genezen doet het niet. In Nederland zijn ongeveer 750 patiënten met taaislijmziekte die baat zouden kunnen hebben bij het medicijn.Minister Edith Schippers ligt onder vuur in de Tweede Kamer, omdat ze onderhandelingen met de medicijnfabrikant Vertex afbrak toen die de prijs onvoldoende liet dalen. Vertex maakt volgens de minister misbruik van het patent op Orkambi.Didi Bouwmeester: "Als je geen duizend patiënten hebt, dan wordt er dus niks voor je gedaan. Elk kind is belangrijk, dus dit ook."Bouwmeester beseft dat het moeilijk zal worden voldoende geld in te zamelen: "Ik denk niet dat we 170.000 euro op kunnen brengen. Maar als je helemaal niets doet, gebeurt er ook niks. Maar als landelijk met elkaar iedereen zijn schouders hieronder zet, gaan mensen nadenken."