‘Topverkoper’ moet 80 uur werken voor vervalsen contract

VALTHERMOND - Een 29-jarige man uit Valthermond is veroordeeld tot 80 uur werkstraf voor het vervalsen van een contract. De ex-medewerker van het mediabedrijf maakte een contract op voor een klant en plaatste zelf de handtekening op de plek van de klant.

Hij pleegde de fraude naar eigen zeggen omdat de druk om opdrachten binnen te halen heel hoog was. Ook gebruikte hij een tankpas van zijn baas om sigaretten te kopen.De man was als topverkoper binnengehaald bij het bedrijf dat advertenties verkoopt. Hij loog tegen zijn baas dat hij de klant had binnengehaald, terwijl dit niet zo was en wekte daardoor volgens de rechter verkeerde verwachtingen.De fraude speelde tussen eind 2014 en eind 2015. Het Openbaar Ministerie verdacht de man van nog meer gevallen van valsheid in geschrifte, maar die waren volgens de rechter niet te bewijzen.Tijdens de zitting twee weken geleden werd duidelijk dat belangrijke getuigen niet gehoord zijn en dat de politie weinig onderzoek heeft verricht.