'Wilt u alstublieft stoppen met negatieve verhalen over Treant'

Het Bethesda ziekenhuis in Hoogeveen (foto: RTV Drenthe / Serge Vinkenvleugel)

HOOGEVEEN - "Er wordt heel vaak onzin verkocht en negatief gedaan over onze mooie organisatie." Dat schrijven Tamara Frins en Saskia Lauer van het Treant ziekenhuis Bethesda in Hoogeveen in een open brief aan actievoerder Frits Kappers.

Geschreven door Hielke Meijer

Ze hielden een handtekeningenactie onder collega's en haalden 250 handtekeningen op. De ondertekenaars schrijven Frits Kappers aan, omdat zij "graag willen dat u (Kappers) stopt de media te zoeken en u negatief uit te laten over Treant."



Personeel geraakt

Volgens de brief spreekt Kappers zich inmiddels al jarenlang negatief uit over Treant. Eerst via het comité Actie voor Bethesda en de laatste anderhalf jaar via de Facebookpagina Uitkijkpunt Bethesda. De uitlatingen van Kappers raken ook het personeel, schrijven Frins en Lauer.



"De berichten zijn schadelijk voor de beeldvorming en maakt mensen nodeloos ongerust. Met uw uitlatingen roept u het onheil juist over Bethesda af, u raadt zelfs mensen aan naar andere ziekenhuizen te gaan, waardoor wij minder werk hebben. (...) U zegt medewerkers te helpen, maar u doet juist het tegenovergestelde."



Kappers stopt niet

Frits Kappers zegt de brief te hebben ontvangen en niet te stoppen met zijn kritiek op Treant. "Ik nodig u uit mij te laten zien waar ik mij negatief heb uitgelaten over het personeel en zal - als u dat kunt vinden - daar openlijk mijn excuses voor aanbieden. Iets anders is het beleid van Raad van Bestuur, Raad van Toezicht en het bestuur van de medische staf. Daar heb ik geen goed woord voor over."



Saskia Lauer legt desgevraagd uit zich niet met de 'politiek van Treant' te willen bemoeien. Lauer: "Ook wij hebben onze zorgen, maar we proberen het om te zetten in positieve energie."



De briefschrijvers verwijten Kappers daarnaast dat hij lang heeft gewacht met het verwijderen van berichten van twee volgers die op zijn Facebookpagina opriepen het 'volk van Treant maar preventief te ruimen'.



Volgens Frits Kappers klopt het niet dat er een reactie op zijn Facebookpagina Uitkijkpunt heeft gestaan waarin gesproken werd over preventief ruimen. "Ik heb één keer een negatieve reactie verwijderd waarin werd gesproken over het dumpen op zee van de Raad van Bestuur. En die heb ik direct verwijderd toen ik daarop werd geattendeerd door de voorlichter van Treant."



Trots op elkaar

Wat betreft de voortdurende onrust in de organisatie na de fusie zeggen de briefschrijvers: "Een fusie is nooit eenvoudig, maar we zijn er trots op dat we het met elkaar doen en elkaars kracht over de locaties zelfs vinden", aldus Tamara Frins en Saskia Lauer.



De opstellers van de petitie zeggen binnenkort in gesprek te gaan met Frits Kappers.