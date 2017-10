Dit weekend in de Drentse natuur: 21 en 22 oktober

Veel wandelexcursies dit weekend. Liefhebbers van trekpaarden kunnen zondag naar het Boomkroonpad. Dit is er dit weekend te doen in de Drentse natuur.

Tijdens de wandelweken verken je de Drentse Hooglanden te voet. Op 21 en 22 oktober start de wandelroute vanuit Westerbork. De afstanden zijn 15 km, 20 km of 30 km. De vertrektijd hangt af van de afstand. Meer informatie vind je hier Op zaterdag 21 oktober maak je kennis met de Pixi. Dit digitale vuurvliegje wijst je ‘s avonds de weg in het bos. Meer informatie over de Pixi wandeling vind je op de website van Staatsbosbeheer.Op zaterdag 21 oktober mag je tussen 13.00 uur en 16.00 uur de handen uit de mouwen steken in Rolde. Je helpt mee met het snoeien om de oudste jeneverbessen van Drenthe weer ruimte te geven. Met het snoeiafval worden ter plekke kunstwerken gemaakt. Hier vind je meer informatie.In het Evertsbos bij Anloo vindt op zondag 22 oktober een wandelexcursie plaats. De wandeling start om 10.00 uur op de parkeerplaats Pinetum aan de Anderenseweg bij Anloo. Vergeet niet om waterdichte schoenen en een verrekijker mee te nemen. Op deze pagina vind je meer informatie.Op zondag 22 oktober laten 15 trekpaarden hun krachten zien in een bosparcours en een behendigheidsparcours. Het evenement start om 10.30 uur bij het Buitencentrum Boomkroonpad in Drouwen. Hier vind je meer informatie.