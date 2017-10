Begroting Coevorden: we laten volgend bestuur niet achter met lege portemonnee

Coevorden staat er goed voor dit jaar (foto: RTV Drenthe / Steven Stegen)

COEVORDEN - Na jaren van bezuinigen en financiële somberheid staat de gemeente Coevorden er weer goed voor. “Dit is de eerste begroting van dit college waarin we kunnen oogsten”, aldus wethouder financiën Jan Zwiers.

Geschreven door Steven Stegen

De drie wethouders van Coevorden straalden blijdschap uit bij de presentatie van de begroting van volgend jaar. “Er is een mooie teamprestatie geleverd. De gemeenteraad, het college, maar zeker ook onze inwoners. Die pakken steeds meer zaken zelf op”, aldus wethouder Zwiers. “En ik durf zelfs te zeggen dat de sportvelden er daardoor nu mooier bij liggen dan ooit”, vulde wethouder Joop Brink aan.



Dat Coevorden financieel weer gezond is geworden heeft een aantal redenen. Burgers, verenigingen en sportclubs doen meer zelf, er is een discussie gevoerd over het niveau van de dienstverlening en het onderhoud en het gaat weer goed met de economie, waardoor er ook meer geld van het Rijk komt.



Wegenonderhoud

Nu het weer beter gaat zijn er ook de nodige wensen. Zo stemde de raad al in met meer geld voor groen en voor wegen. “Sinds 2010 is er flink op wegenonderhoud bezuinigd. Dat ga je dan merken. Kijk naar kavelwegen in het buitengebied of sommige bermen. Daar moet echt wat gebeuren en dat gaan we ook doen”, zei wethouder Jeroen Huizing.



Coevorden gaat voortaan jaarlijks 1,2 miljoen in wegenonderhoud steken, dat is een half miljoen meer dan nu. Bovendien komt er voor 2018 en 2019 ook nog eens 1,5 miljoen extra bovenop. “Zo veel budget is er de afgelopen zeven jaar niet geweest en waarschijnlijk al veel langer niet”, aldus Huizing.



Reserves groeien

Het college ziet ook kans om de reserves flink te laten groeien. Er was een tijd dat er nog maar twee ton in de kas zat, maar nu zit er bijna 20 miljoen in de reservepot. Dat bedrag groeit de komende jaren door. “Het is niet ondenkbaar dat er over een jaar of zes weer een economische dip komt. Daar willen we als gemeente klaar voor zijn”, zei Joop Brink. Wethouder Zwiers: “We laten het volgende gemeentebestuur in elk geval niet met een lege portemonnee achter.”



Dorpsbudgetten

Het college gaat een aantal dorpen een eigen budget geven van maximaal 20.000 euro per jaar. Vijf dorpen krijgen dat geld om het naar eigen inzicht te besteden. Welke dorpen dat zijn wil het college nog niet zeggen, omdat het besluit nog maar net is genomen en de dorpen nog niet zijn geïnformeerd. Daarnaast kunnen dorpen en wijken een beroep doen op stimuleringsfondsen.



Lasten burger

De gemiddelde inwoner van Coevorden gaat in 2018 2,2% meer aan gemeentelijke lasten betalen. “We wilden dat het liefst op 1,6% houden, maar dat is niet gelukt, omdat vooral de verwerking van bepaalde soorten afval behoorlijk duurder is geworden”, legt wethouder Jeroen Huizing uit. De rioolrechten stijgen met 2%, de afvalstoffenheffing met 3,23% De OZB daalt met 0,58%.