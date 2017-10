Drentse verzekeraar biedt bescherming tegen hackers

ASSEN - Uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat een op de negen Nederlands in 2015 slachtoffer is geworden van cybercrime. In 2016 kreeg een op de vijf Hollandse bedrijven te maken met een hack of een computervirus. Cybercriminaliteit neemt toe en daarom komt de Drentse verzekeraar Univé met Zorgeloos Online.

Woordvoerder Ellen de Jong is enthousiast over de verzekering. "Mensen worden helaas steeds meer geconfronteerd met cybercrime. Het vindt zelfs twee keer zo vaak plaats als fietsdiefstal. We zijn nu de eerste verzekeraar met een totaalpakket. Dat doen we omdat we merken dat onze klanten hier behoefte aan hebben."De verzekering is samen met de klanten bedacht. Daar is een kastje, de FSeucre SENSE, uit voortgekomen. Het biedt bescherming op het internetverkeer van alle apparaten in huis. De bedoeling is dat internetcriminelen die bijvoorbeeld virussen verspreiden, aan phishing doen en hacken geen kans meer krijgen.Mocht het onverhoopt toch misgaan, dan kunnen klanten uitwijken naar de speciale telefonische hulplijn van Univé . "En we bieden ook nog hulp aan op het gebied van juridische dienstverlening, als dat nodig is."Voorlopig is de verzekering alleen voor particulieren.