Twee jaar cel geëist voor fraude bij IT-bedrijf uit Assen

De rechtbank in Zwolle (foto: Petra Wijnsema/RTV Drenthe)

ZWOLLE – Tegen een voormalig directeur van een it-bedrijf uit Assen is donderdag 2 jaar cel geëist voor jarenlange fraude. De man uit Norg zou de fiscus hebben opgelicht voor ruim zeven ton, aldus het Openbaar Ministerie.

De zaak diende vandaag in de rechtbank in Zwolle. Blencom BV werkte volgens het OM tussen 2009 en 2013 met twee boekhoudingen. In de ene werden facturen volgens de regels verstuurd inclusief BTW. In de schaduwboekhouding werden de namen van afnemers vervangen door klanten uit andere EU-landen. Bij levering aan het buitenland hoeft geen BTW gerekend te worden.



De eindbedragen bleven hetzelfde en de valse facturen gingen naar de fiscus. Zo kon het bedrijf 715.000 euro aan geïnde BTW onterecht voor zichzelf houden. In die jaren was Blencom een van de shirtsponsors van FC Emmen.



De 47-jarige Richard G. uit Norg was de directeur en gaf de leiding aan deze fraude, meende de officier van justitie. De in- en verkoper Patrick W. uit Meppel hoorde 3 maanden cel voorwaardelijk tegen zich eisen en een taakstraf van 240 uur. Hij vervalste facturen uit angst zijn baan kwijt te raken, zei hij.



De directeur ontkende iets geweten te hebben van de fraude. Het vonnis volgt op 2 november.