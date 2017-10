Drenthe vindt unieke oplossing voor financiering energiezuinig maken koop-appartementen in één gebouw

ASSEN - Drenthe heeft een financieringstruc gevonden hoe eigenaren van koopappartementen in één gebouw toch samen hun pand energiezuiniger kunnen maken. De bewoners van appartementencomplex Ellen in Assen gaan dat uit proberen.

Als het goed waait gaan de kaarsen op tafel uit, zo veel tocht gaat er door het gebouw. Mike Kamps

Het probleem bij het energiezuinig maken van een gebouw met koopappartementen zit in de grote hoeveelheid eigenaren die allemaal een deel van het gebouw in bezit hebben en allemaal een andere hypotheek hebben. Om het extra complex te maken zijn de gemeenschappelijk gebruikte ruimten, zoals portieken en galerijen, weer gezamenlijk eigendom. Hoe krijg je dan één lening voor een energiezuinige verbouwing van het hele gebouw?De provincie Drenthe bedacht samen met de gemeente Assen een oplossing. De provincie maakte een waarborgfonds waardoor een bank het toch aandurft de verbouwing van een heel appartementencomplex te financieren. Die constructie wordt nu voor het eerst toegepast door de Vereniging Van Eigenaren van de Ellen-appartementenflat in Assen.De Drentse oplossing is volgens gedeputeerde Tjisse Stelpstra een voorbeeld voor heel Nederland. In het regeerakkoord schrijft het nieuwe kabinet dat er oplossingen moeten komen voor gebouwgebonden financiering, laat ze hier komen kijken want de Ellen-flat is het voorbeeld."De Ellen-flat uit de bouwperiode 1960-1970 is verre van energiezuinig. Bewoner Mike Kamps: "Ik woon op de vierde verdieping. Als het goed waait gaan de kaarsen op tafel uit, zo veel tocht gaat er door het gebouw. Ook niet gek dat we nu energielabel G hebben, het allerlaagste."Het gebouw moet na de verbouwing het A++ label krijgen. "Daarvoor gaat er allereerst een isolerende kubus om de hele flat worden gebouwd, dus zeg maar een omgekeerde doos die over de flat wordt gelegd.""Vervolgens wordt het hele dak vol gelegd met zonnepanelen die elektriciteit op wekken. Niet alleen om de huizen van stroom te voorzien, maar ook van warmte", legt bewoner Bernard de Groot uit. "Ieder appartement krijgt een Warmte Terugwin Wisselaar. Die zuivert de al verwarmde lucht in een appartement en gebruikt een beetje energie om via een naverwarmer de lucht weer op kamertemperatuur te brengen."Bewoner Astrid van den Bosch: "De gasaansluiting gaat er dus uit, we houden wel de elektriciteitleverancier, maar doordat we ook stroom krijgen van de zonnepanelen kun je uiteindelijk op je energierekening op 0 uitkomen. Zeker als je ook in je eigen appartement allemaal energiebesparende apparaten gaat gebruiken, dan scheelt het nog meer in de portemonnee."