Grote waternavel woekert als nooit te voren

De grote waternavel. Foto: Waterschap Drents Overijsselse Delta

Hele watergangen zijn dichtgegroeid met de grote waternavel. Waterschappen proberen de plant te bestrijden, maar in een onoverzichtelijk natuurgebied als De Onlanden is daar geen beginnen aan.



"Hij woekert verschrikkelijk, verstikt alles en eronder wil niets leven." Waterschapsbestuurder Carla Alma van Noorderzijlvest is niet blij met de grote waternavel. De exotische waterplant komt op steeds meer plekken voor. En bestrijding van de plant is bijna onmogelijk.



Zuid-Amerika

De Grote waternavel komt uit Zuid-Amerika maar doet het in Drenthe ook goed. Bij de juiste watertemperatuur groeit de plant razendsnel. Door het zachte weer van de afgelopen tijd drijven grote matten waternavel op het water.



Handen ineen slaan

Volgens Alma is het belangrijk dat meerdere instanties samenwerken om de waternavel te bestrijden. "Wij moeten de watergangen open houden. En de eigenaren van de oevers, grondeigenaren zoals staatsbosbeheer, particulieren en overheden, moeten de planten op de oever bestrijden.



Deze partijen zijn niet de enige die wat kunnen doen. De hengelsportverenigingen hebben een boot aangeschaft om de plant te bestrijden, want ook de sportvissers hebben er veel last."



Dumpen

De grote waternavel is via vijvers en aquaria in de natuur terechtgekomen. "Mensen kopen een aquarium met een leuke tropische plant erin en kieperen de inhoud in de natuur als ze er vanaf willen."



En dat is een duur grapje. "Daar moeten mensen echt mee stoppen, want we krijgen steeds meer te maken met dit soort probleemplanten. Het kost kapitalen om ze onder de duim te houden."