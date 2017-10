Vijf jaar de Onlanden: 'als je de natuur zijn gang laat gaan dan gaat het vanzelf'

Het is vijf jaar geleden dat de Onlanden onder water zijn gezet. Foto: Fred van Os

In de afgelopen vijf jaar ontwikkelden De Onlanden zich tot een geweldig natuurgebied. Dat vierde de Stichting Natuurbelang De Onlanden deze maand met een symposium over De Onlanden.

Eén van de sprekers was Frans Vera, één van de grondleggers van de wilde natuur in ons land. En voorstander van edelherten en wilde zwijnen in De Onlanden.



'Fantastisch natuurgebied'

Vijf jaar geleden werd De Onlanden tussen Leek en Eelde onder water gezet. Vera vindt dat het een fantastisch natuurgebied geworden is.



"Als je landbouwgrond teruggeeft aan de natuur is er altijd veel kritiek: er komt te veel pitrus, het is slecht voor de weidevogels, het wordt te ruig. In De Onlanden kun je laten zien wat er voor terugkomt. Zoals de zilverreiger en de zeearend die hier waarschijnlijk in de toekomst gaan broeden."



Met rust laten

De kunst is om het gebied met rust te laten en niet in te grijpen. "Mensen hebben de neiging om te sturen. Maar als je de natuur zijn gang laat gaan dan gaat het vanzelf.



Soms gaan er dingen mis, dat gebeurt in de natuur ook: bij hoogwater spoelen bijvoorbeeld nesten weg."



Probleem

Vera ziet wel een probleem: er is geen ruimte voor grote grazers zoals edelherten en wilde zwijnen. Zij horen er volgens hem wel bij. "Edelherten leven in moerasgebieden. Ze vreten aan bomen en houden die kort.



Everzwijnen zorgen voor open plekken. Daar ontwikkelen zich weer allerlei plantensoorten." In de winter hebben deze dieren een droge plek nodig. "Als De Onlanden 's winters onder water lopen, moeten die beesten ergens heen."



Wisselende waterstanden

Wisselende waterstanden zijn belangrijk in een gebied als De Onlanden. Volgens onderzoeker Daan Bos van buro Altenburg en Wymenga is een investering in nieuwe natuur weggegooid geld als de waterstanden vastliggen.



"Dan krijg je hele harde overgangen tussen nat en droog. Juist op de plekken waar je wisselende waterstanden hebt met 's winters hoogwater dat heel langzaam wegsijpelt en verdampt in de zomer, komen bijzondere planten en dieren voor."