Dode gevonden in Zwinderen

De politie is een onderzoek gestart naar een dode in Zwinderen (Foto: Van Oost media)

ZWINDEREN - In de berm van de Boerdijk in Zwinderen is vanmiddag een dode aangetroffen. De straat is afgezet en de politie is een onderzoek gestart.

Het lichaam dat is gevonden is van een man. De politie onderzoekt de doodsoorzaak en de identiteit van de man.