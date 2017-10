Vragen over herstel voetpad bij Zatingehof in Zuidwolde

Ouderen op het bewuste voetpad in Zuidwolde (foto: RTV Drenthe/Frits Emmelkamp)

ZUIDWOLDE - De PvdA in de gemeente De Wolden wil van het gemeentebestuur weten waarom er nog geen besluit is genomen over het herstel van het voetpad bij Zantingehof in Zuidwolde.





De verantwoordelijk wethouder beloofde in oktober 2016 tijdens een raadsvergadering binnen drie weken met een besluit te komen. Maar volgens de PvdA is dat er nog steeds niet. De gemeente maakte een jaar geleden bekend dat ze het looppad wilde weghalen. Daar kwamen de oudere bewoners van de Zantingehof tegen in het verweer. Zij wilden juist dat het pad werd opgeknapt en hielden een handtekeningenactie om dat voor elkaar te krijgen.