Nieuw internationaal dressuurevenement in Exloo

Zoë Zwiggelaar won outdoor het ZZ in Exloo (foto: Steven Stegen)

PAARDENSPORT - Dutch Topsport Dressage. Dat is de naam van het nieuwe internationale dressuurevenement dat volgende week in Exloo wordt verreden.

Geschreven door Karin Mulder

Vanaf maandag zijn er wedstrijden in Z1, de Z2 en de ZZ-licht. De beste combinaties rijden vanaf donderdag een kür op muziek. Ook zijn er dan wedstrijden voor internationale combinaties waarbij het accent ligt op de jeugd. In de categorie onder 25 jaar staat Zoë Zwiggelaar uit Nieuwlande aan de start. Bij de Young Riders doet Marjan Hooge uit Ees mee.



Springruiters

Komend weekend gaat eerst alle aandacht uit naar de springruiters in het Hippisch Centrum in Exloo. Over drie dagen zijn er meer dan 600 starts. Voor de Grote Prijs van zaterdagavond staan er inmiddels 37 combinaties op de startlijst.



Voor Sander Naber, Marleen Meijer en Renate Beuving is het een thuiswedstrijd. Zij komen alledrie uit in voor Rijvereniging Exloo.