HOOGEVEEN - De moeder van Sharleyne blijft 14 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechter-commissaris vanmiddag besloten

De 8-jarige Sharleyne werd in juni 2015 gevonden onderaan de flat De Arend in Hoogeveen. Ze was van de tiende verdieping gevallen. Haar moeder werd aangehouden vanwege betrokkenheid bij haar dood, maar na drie dagen vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs.Het gerechtshof dwong het Openbaar Ministerie haar alsnog te vervolgen, nadat Sharleynes vader Victor Remouchamps de kwestie had aangekaart bij het hof.Afgelopen maandag werd de 37-jarige Hoogeveense opnieuw aangehouden , omdat er volgens het Openbaar Ministerie nieuwe aanwijzingen zijn dat ze te maken heeft met de dood van haar dochter. Ze wordt verdacht van moord of doodslag.