Assen en Credo zijn eruit: 67 huizen op Veemarktterrein

ASSEN - De gemeente Assen is nagenoeg rond met Credo over het definitieve woningbouwplan op het Veemarktterrein: er komen 67 huizen.

Verwachting is dat de bouw van de woningen volgend jaar na de zomer kan beginnen.Wethouder Albert Smit zei dat vandaag bij de officiële start van de herinrichting van het Veemarktterrein. Het voorste deel wordt omgebouwd tot gezellig en groen evenementenplein, aan de noordkant bouwt ontwikkelaar Credo de 67 stadswoningen in het plan VeemarktpleinSmit rekent erop dat nog deze maand een intentieovereenkomst tussen de gemeente en Credo wordt getekend. Hij wil dan in november een informatiebijeenkomst voor buurtbewoners houden.Het is al langer bekend dat Credo op het noordelijke deel van het evenemententerrein woningen gaat realiseren . Maar de exacte invulling van het plan is al een tijdje onderwerp van discussie. Uitkomst daarvan is nu dat er 63 grondgebonden stadswoningen komen, en dat er op vier plekken etagewoningen komen.Vorige week begonnen de eerste werkzaamheden op het Veemarktterrein, met het afgraven van vervuilde locaties. Het gaat om zeven plekken die licht verontreinigd zijn, door vroegere bedrijvigheid. Ook zoeken experts in het noordelijke gedeelte de komende tijd nog naar mogelijke resten van explosieven uit de Tweede Wereldoorlog.Daarna begint de herinrichting van het evenementenplein dat voor de TT Kermis van volgend jaar klaar moet zijn. Het plein wordt groener en kleiner. De kosten zijn anderhalf miljoen. Na de zomer kan dan de huizenbouw beginnen, als de bestemmingsplanprocedure tenminste zonder problemen wordt doorlopen.