Werkstraffen geëist tegen jonge geweldplegers Elim

ASSEN/ELIM – Tegen een 16-jarige jongen uit Elim heeft het Openbaar Ministerie honderd uur werkstraf, waarvan veertig voorwaardelijk geëist voor geweld tijdens de jaarwisseling in het dorp.

Zo’n zeventig jongeren keerden zich tegen de politie en de brandweer toen die in de nieuwjaarsnacht een einde wilden maken aan een groot vreugdevuur in het dorp. Ze gooiden met zwaar vuurwerk, stenen en flessen naar de hulpverleners en dorpsgenoten.In totaal zijn negen jongeren tussen de 16 en 31 jaar aangehouden. Vandaag stonden in totaal vier minderjarige verdachten achter gesloten deuren terecht.Tegen een 17-jarige Elimmer eiste het Openbaar Ministerie twintig uur werkstraf. Twee andere 16-jarige dorpsgenoten hoorden dertig uur leerstraf en 25 uur werkstraf eisen.Volgende week donderdag komen vier volwassen mannen voor de rechter voor hun aandeel bij het geweld. De rechtbank doet op negen november uitspraak in alle acht zaken.De laatste verdachte staat in januari terecht. Hij wordt ook verdacht van een poging tot doodslag in Hoogeveen in juli dit jaar. De rechtbank behandelt zijn beide zaken in één keer.