Dode in vijver Hoogeveen [update]

Dode gevonden in Hoogeveen (foto: Kim Stellingwerf)

HOOGEVEEN - Het lichaam dat vanmiddag in een vijver in Hoogeveen is aangetroffen, is inmiddels uit het water gehaald. Het slachtoffer is een man.





De locatie waar het slachtoffer werd gevonden is bij de Bentinckslaan en de Jacob Elemastraat.



Eerder op de dag is er ook al een dode aangetroffen in Zwinderen. Het lichaam is voor nader onderzoek overgebracht naar een ziekenhuis voor de schouw. De identiteit van de man is nog steeds in onderzoek.