Djammen: Oude klassiekers met de Zingende Broeder

ASSEN - Loesje, grootvaders klok en nog veel meer oude liedjes. Ze komen allemaal voorbij in het repertoire van Remco Bijleveld, ofwel: de Zingende Broeder.

Met gitaar en een kop vol Brylcreem trekt hij langs (voornamelijk) bejaardentehuizen om de liedjes van weleer opnieuw te doen klinken.Het begon voor Bijleveld ooit allemaal als broeder (vandaar zijn naam) in de ouderenzorg. "Toen nam ik mijn gitaar wel eens mee om bij de koffie 's avonds wat liedjes spelen. Nou dan speelde ik alleen maar 'house of the rising sun' of een nummertje van Pink Floyd. Ja, dat kenden ze niet. Toen vroegen ze van: kun je ook niet 'daar bij die molen' of 'wie heeft er suiker in de erwtensoep gedaan'. Daar had ik nog nooit van gehoord, dus dat ben ik thuis gaan opzoeken en toen zag ik die fantastische liedjes en daar werd ik door gegrepen."Oubollig? Beslist niet: "Ik vind eigenlijk dat de muziek uit die tijd meer stijl heeft. Meer cachet. De artiesten uit die tijd zagen er ook keurig uit, met haar in de plooi. Vandaar dat ik ook met Brylcreem in mijn haar zit hier. En keurig in pak: het was wat serieuzer, het was wat minder plat", vertelt Bijleveld."Sowieso vind ik het gewoon zelf heerlijk om die liedjes te spelen. Helemaal als je het voor publiek doet en ze raken ook nog enthousiast, ze zingen mee ze haken in en dat speelt extra leuk. Dat vind ik prachtig om te zien. Daar wordt ik heel blij van.""Wat ik nog zou willen bereiken, en daar zit wel een stijgende lijn in, als ik een x-aantal optredens in de week zou hebben en ik zou de prijs een beetje opschroeven, dan zou ik er misschien wel van kunnen leven", vertelt Bijleveld breed lachend.Tot die tijd blijft de Zingende Broeder vrolijk doorgaan met zijn liedjes.