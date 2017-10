Assen verder met OutleTT: 'Ergens voor staan, ergens voor gaan!'

Impressie van de OutleTT (impressie: OutleTT BV) Grote belangstelling op de publieke tribune bij het debat over de OutleTT (foto: Margriet Benak/RTV Drenthe) VVD-raadslid Rasker. Zijn partij stemde tegen de OutleTT (foto: Margriet Benak/RTV Drenhte)

ASSEN - Ondernemer Raymond Coronel kan met zijn OutleTT Assen naar de provincie Drenthe. Een raadsmeerderheid, dit keer zonder de VVD, stemde vanavond voor doorgaan met het outlet center bij Assen-Zuid. En dus is nu de provincie weer aan zet.

Geschreven door Margriet Benak

Er waren 21 stemmen voor de outlet bij Assen-Zuid, en 11 tegen. OpAssen verraste zelfs vriend en vijand door ineens voor te stemmen, "Ben zelf groot voorstander van een outlet in de binnenstad, maar mijn achterban kiest voor een outlet bij het TT Circuit", zei Egbert Prent.



Een boost

De collegepartijen PvdA, D66, ChristenUnie en Stadspartij PLOP steunen het complex met vooral modewinkels in merkkleding en met vermaak, "omdat het Assen vooruit helpt."

Ze zien het project van initiatiefnemer als Raymond Coronel vooral als economische aanwinst voor Assen, toeristische trekker en als belangrijke aanjager van heel wat banen. "Het zal het gebied bij het TT Circuit, als toeristisch recreatieve zone, een boost geven", zo verwacht Bob Bergsma van D66.



De VVD wil geen outlet meer, terwijl ze vorig jaar nog voorstander was. "Het is geen stimulator, maar een splijtzwam", stelt raadslid Martin Rasker. De liberalen zijn er wel klaar mee. Het duurt de VVD allemaal veel te lang met de factory outlet, en ook met de toeristisch recreatieve zone, er is te weinig regie bij het college, en ondertussen ligt de binnenstad maar te wachten, vindt de VVD. "En het zal nog zeker twee tot drie jaar duren, voordat we zover zijn dat het allemaal definitief is. Tot die tijd staat alles in de binnenstad stil. En stilstand is achteruitgang", aldus Rasker van de VVD.



Einde loopgravenoorlog

De collegepartijen zien dat anders: die willen vooruit met Assen, en dat is met outlet, en met de binnenstad. Daarom is nu duidelijkheid nodig voor alle partijen, stellen ze. "Het is D-Day, en hopelijk ook een einde aan een loopgravenoorlog", aldus D66-voorman Bob Bergsma.

Hij deed een beroep op de ondernemers in de binnenstad om de strijdbijl te begraven en de handen uit de mouwen te steken, "in het belang van de stad". Bergsma citeerde daarbij noordelijk MKB-voorzitter Gerard Kremer, die overigens tegenstander is van een outlet. "Met alleen jammeren en klagen bereik je niets. Of er nu wel of niet een outlet komt, ga aan de slag."



Kansen

De PvdA, die vorig jaar nog verdeeld was, vindt het vooral belangrijk dat er er met een outlet straks kansen liggen voor werklozen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daar zijn al toezeggingen over gedaan door Coronel. "Natuurlijk was het bij ons een worsteling, maar omdat er vorig jaar een raadsmeerderheid voor de outlet gestemd heeft, is het een logisch vervolg dat we nu verdergaan", aldus fractievoorzitter Martin Sagel.



Voor SP, CDA en GroenLinks blijft de outlet center 'een gevaarlijk experiment voor de binnenstad'. "Stop met dit voorstel, denk aan de stad! Investeerders staan on hold, zolang dat factory outlet center boven markt hangt. En dat duurt nog zeker enkele jaren, dus hoezo duidelijkheid. De onzekerheid blijft. Dat willen wij niet. De binnenstad staat bij ons op nummer 1", zegt Eddy de Korte van het CDA.



Blij met meer stemmen voor

Ondernemer Raymond Coronel en wethouder Ruud Wiersema waren vooral blij, dat er vanavond in de raad zelfs meer stemmen voor waren dan anderhalf jaar geleden. "Toen was het 19 voor en 14 tegen. We hebben dus nu nog meer mensen overtuigd dat dit een goed project is voor Assen", aldus Wiersema.

Wanneer Coronel en de gemeente Assen nu met het outlet-plan naar de provincie stappen, om daar groen licht te krijgen, weten ze nog niet. "We doen het stap voor stap," aldus Wiersema, "maar wel zo snel mogelijk. Dat is in het belang van alle partijen."



'Plan komt niet verder'

Coronel ging zichtbaar opgelucht de deur uit van het stadhuis, omdat hij twee weken geleden nog forse kritiek kreeg vanuit alle raadsfracties. "Ik kan weer verder." Maar VVD-raadslid Martin Rasker voorspelt voor de ondernemer weinig goeds. "Dit plan komt echt niet verder. Let maar op."

De reactie van zijn collega-VVD' er en Drents Statenlid Paul Moltmaker was veelzeggend. Op de vraag of de VVD in de Drentse Staten straks ineens wel ja zegt, antwoordde Moltmaker: "Ik zie weinig anders in het plan dan een jaar geleden, dus ik vraag me of we iets voorgelegd krijgen door GS. Die wilden namelijk niet nog eens hetzelfde zien, dus eerst maar kijken of we als Staten wel zover komen."



Binnenstadsvereniging MKB Assen en de vereniging vastgoedeigenaren VVAC reageerden teleurgesteld op het raadsbesluit en gaan kijken hoe ze verder gaan met de strijd tegen de outlet. "Maar ik blijf positief. Straks de provincie, we zullen zien", aldus Caspar Wortmann van de VVAC.