Onderzoek naar gratis WiFi in gemeente Emmen

Er komt een haalbaarheidsonderzoek naar gratis WiFi in de gemeente Emmen (foto: Pixabay.com)

EMMEN - Er komt een onderzoek naar de haalbaarheid van gratis WiFi in de gemeente Emmen.

Geschreven door Janet Oortwijn

Dat antwoordde wethouder René van der Weide vanavond tijdens de gemeenteraad op vragen van de CDA-fractie.



Het Europees Parlement heeft 120 miljoen euro vrijgemaakt voor gemeenten die gratis WiFi willen voor hun inwoners. De Emmer CDA-fractie wil dat de gemeente daar ook aan meedoet.



"We moeten kijken welke kansen dit biedt voor verschillende dorpen", aldus de wethouder. "Er zitten nog wat haken en ogen aan. We komen eind van het jaar of begin volgend jaar met antwoorden over welke concrete centra in aanmerkingen kunnen komen."