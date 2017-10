Overleden man Zwinderen stierf natuurlijke dood

De Boerdijk (foto: Persbureau meter)

ZWINDEREN - De dode man die vanmiddag in een berm aan de Boerdijk in Zwinderen is gevonden, is niet om het leven gekomen door een misdrijf. Dat laat de politie weten.





De politie meldt dat het om een een slanke, kleine blanke man gaat. De leeftijd wordt geschat tussen de 50 en 60 jaar oud. Het slachtoffer heeft een grijze baard en is brildragend.



Op de Facebook-pagina Politie-Zuidoost-Drenthe vraagt de politie om hulp bij het achterhalen van de identiteit van de man.



Over de identiteit van de man tast de politie nog in het duister. "Hij had helaas geen gegevens bij zich. Wij kunnen daardoor ook niet zijn naasten op de hoogte brengen. We kijken daarom ook naar Overijssel, omdat de man in een grensgebied is gevonden", vertelt woordvoerder Pyter de Roos. "Ook sluiten we Duitsland niet uit."