Openluchtzwembaden Emmen profiteren van sloop Aquarena

Spullen van zwembad Aquarena gaan naar de openluchtzwembaden in de dorpen van de gemeente (foto: RTV Drenthe)

EMMEN - Bruikbare onderdelen van het huidige zwembad Aquarena in Emmen, gaan naar de openluchtzwembaden in de buitendorpen van de gemeente.

Geschreven door Janet Oortwijn

Het overdekte zwembad in Emmen aan de Angelsloërdijk wordt volgend voorjaar gesloopt en maakt plaats voor een nieuw zwembad aan de Meerdijk.



De bouw van het nieuwe zwembad in Emmen, waarin onder meer een wedstrijdbad met acht banen komt, duurt naar verwachting een jaar. Het is de bedoeling dat deze voor de zomervakantie van 2019 open gaat. Het nieuwe zwembad kost ruim 15 miljoen euro.