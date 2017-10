Seinen op groen voor dorpshuis in Buinen

Gerrie Wilts van de stichting Dorpshuis in gesprek met ChristenUnie raadslid Erik Braam (foto: Steven Stegen/RTV Drenthe).

EXLOO - Niets lijkt de realisatie van een dorpshuis in Buinen nog in de weg te staan. Alle fracties in de raad van Borger-Odoorn zijn enthousiast. Alleen de ChristenUnie wil nog meer garanties zien dat het plan haalbaar is.

Het is de bedoeling dat op sportcomplex De Woerd de voetbalkantine wordt opgewaardeerd tot dorpshuis en dat er nieuwe kleedkamers komen voor de voetbalclub. De nieuwe stichting Dorpshuis Buinen, voetbalvereniging Buinen en Dorpsbelangen Buinen zetten gezamenlijk de schouders onder het plan. De gemeente lijkt bereid een bijdrage van 151.000 euro beschikbaar te stellen. Door veel zelfwerkzaamheid kan het plan gerealiseerd worden.



Volgens voorzitter Michiel Vedder van de stichting Dorpshuis Buinen is het belangrijk dat er een dorpshuis komt. “Er is in het dorp al veel verdwenen. Er is geen café meer en geen school. Het is mooi dat er een plek komt waar sociale activiteiten plaats kunnen vinden. We hebben er alle vertrouwen in dat het dorpshuis gezond te exploiteren is.”